Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Patrocinense se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Patrocinense DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Igor Junio Benevenuto

Assistentes: Guilherme Dias e Marcus Vinicius Gomes

Quarto árbitro: Daniel da Cunha

ONDE VAI PASSAR?

Raposa busca a classificação para as semifinais do Mineirão / Foto: Vinicius Silva/Cruzeiro

A Globo (para MG), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a partida deste domingo (25). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para avançar à semifinal, o Cruzeiro entra em campo sem o atacante Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo Moreno e Thiago são as opções do técnico Felipe Conceição.

Por outro lado, a Raposa terá o retorno do atacante William Pottker e do volante Jadson.

Já a Patrocinense vem de duas derrotas e dois empates, e não tem mais chances de classificação.

🦊⚽️ Manhã de atividades na Toca da Raposa 2. Seguimos nossa preparação para o duelo diante do Patrocinense, no domingo.



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/nj8zrYwJl7 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 23, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e Marcelo Moreno (William Pottker).

Provável escalação da Patrocinense: Edson; Cesinha, Alisson, Breno e Jhonathan Moc; Wisley, Maycon Lucas e Íkaro; Giba, Jeam e Jean Carlos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 0 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 14 de abril de 2021 Pouso Alegre 1 x 0 Cruzeiro Campeonato Mineiro 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de abril de 2021 A definir Cruzeiro x Juazeirense Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A definir

PATROCINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 1 x 1 Pouso Alegre Campeonato Mineiro 11 de abril de 2021 Patrocinense 0 x 1 URT Campeonato Mineiro 18 de abril de 2021

Próximas partidas