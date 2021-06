Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Juazeirense, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Juazeirense se enfrentam na tarde desta quinta-feira (3), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Juazeirense DATA Quinta-feira, 3 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Natal da Silva (TO)

Quarto árbitro: Ronei Candido (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Vinnicius Silva - Cruzeiro

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a partida desta quinta-feira (3), às 19h.

Quais são os canais do SporTV?

Quais são os canais do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Confiança na estreia da Série B 2021, o Cruzeiro volta suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá de mexer na equipe. Como atuaram pelo América na Copa do Brasil, Joseph e Flávio darão lugar a Wéverton e Adriano, respectivamente.

Já a Juazeirense chega após eliminar o Sport e Volta Redonda.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Wéverton, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.

Provável escalação da Juazeirense: Rodrigo Calaça; Martin Rivas, Wendel, Sílvio e Daniel; Kanu, Sapé e Patrik; Nino Guerreiro, Kesley e Ian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 9 de maio de 2021 Confiança 3 x 1 Cruzeiro Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x CRB Série B 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília) Juazeirense x Cruzeiro Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília)

JUAZEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético (BA) 2 x 1 Juazeirense Baiano 9 de maio de 2021 Juazeirense 1 (2) x (3) 0 Atlético (BA) Baiano 12 de maio de 2021

Próximas partidas