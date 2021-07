Onde assistir ao vivo a CRB x Botafogo, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), em Maceió, pela décima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo subir na tabela, CRB e Botafogo entram em camponesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Botafogo DATA Terça-feira, 6 de julho de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

ONDE VAI PASSAR?



CRB busca o triunfo em casa / Foto: CRB/Divulgação

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta tarça, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRB

O CRB quer mais uma vitória na Série B para seguir se aproximando dos rivais no G-4. Para o duelo desta terça-feira, o time não terá Ewandro, suspenso.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Celsinho (Careca), Gum, Caetano e Romão; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Reginaldo, Erik e Hyuri.

BOTAFOGO

Com uma campanha irregular no campeonato, o Botafogo está na parte debaixo da tabela e precisa ganhar para não ver os adversários abrirem distância.

Provável escalação do Botafogo: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade (Djavan), Rhaldney e Jean Carlos; Vinícius, Giovanny e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 1 CRB Série B 3 de julho de 2021 CRB 1 x 1 Náutico Série B 29 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x CRB Série B 13 de julho de 2021 19h (de Brasília) CRB x Vila Nova Série B 18 de julho de 2021 20h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Botafogo Série B 3 de julho de 2021 Botafogo 1 x 0 Vitória Série B 30 de junho de 2021

