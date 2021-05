Onde assistir ao vivo a CRB x CSA, pela final do Campeonato Alagoano?

Equipes entram em campo neste sábado (22), às 17h (de Brasília), no estádio Rei Pelé; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O CRB recebe o CSA na tarde deste sábado (22), às 17h (de Brasília), no Rei Pelé, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Alagoano. Como empataram o primeiro jogo sem gols, quem vencer fica com o título. A partida terá transmissão ao vivo na Band (AL), e pelo YouTube da FAFTV, por streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x CSA DATA Sábado, 22 de maio de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL ORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo será disputado no Estádio Rei Pelé / Foto: Divulgação Fortaleza

A Band (AL), na TV aberta, e o YouTube da FAFTV, no streaming, passarão a partida deste sábado (22), às 17h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Não há vantagem nas finais do Alagoano, e como CRB e CSA empataram sem gols no primeiro jogo, se houver um novo empate, o título será decidido nos pênaltis.

Trabalhos encerrados. Agora é decisão! Foco no objetivo 👊⚽️



Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Lucas Dias, Lucão e Vitor Costa; Geovane, Tonini (Gabriel) e Bruno Mota; Marco Túlio, Aylon (Gabriel) e Dellatorre.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Calyson (Jatobá), Hyuri (Jatobá) e Lucão..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 3 x 0 CSE Alagoano 12 de maio de 2021 CSA 0 x 0 CRB Alagoano 15 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x CSA Série B 29 de maio de 2021 18h30 (de Brasília) CSA x Sampaio Corrêa Série B 5 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Aliança Alagoano 13 de maio de 2021 CSA 0 x 0 CRB Alagoano 15 de maio de 2021

Próximas partidas