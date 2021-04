Onde assistir ao vivo a CRB x Altos, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

CRB e Altos se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Rei Pelé, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Altos DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Marcos Welb (BA) e José dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação CRB

A Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 12 pontos no grupo A, o CRB entra em campo já classificado, mas busca a liderança. Para isso, precisa vencer o Altos e torcer contra o Ceará, que encara o Salgueiro no mesmo dia e horário.

Com Wesley, machucado, o técnico Roberto Fernandes vem dando oportunidades para os volante Carlos Jatobá e Jiménez e o atacante Calyson.

Dia de trabalho no CT mais amado do Brasil! 🔴⚪️



Últimos ajustes antes da partida de amanhã pela @CopaDoNordeste contra o @OficialAltos .



Juntos por um só objetivo! 🏆🥇#AvanteGalo 🚀 pic.twitter.com/R7drqMscF8 — CRB (@CRBoficial) April 9, 2021

Já o Altos, sem casos de Covid-19, desembarcou em Alagoas buscando a classificação inédita para a segunda fase.

Com 10 pontos e na terceira posição, a equipe precisa vencer para avançar às quartas de final. Mas em caso de empate, vai precisar torcer por tropeços CSA, ABC e Salgueiro.

"A probabilidade é muito grande da gente passar, mas é óbvio que nós vamos tentar vencer para não depender de outros resultados. A partir do momento que o jogo começar, junto com os outros, com o empate, estaremos classificados. Ter atenção para não tomar gols no começo, como estava acontecendo. Se não tomar gols, a chance, com o empate, também é grande. Atenção para não ter dificuldade", disse o técnico Fernando Tonet.

Provável escalação do CRB: Mardden; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Diego Torres e Calyson; Hyuri, Luidy e Lucão.

Provável escalação do Altos: Mondragon; Gean, Reinaldo Lobo, Leandro Amorim e Tiaguinho; Dos Santos, Ray e Juninho Arcanjo; Roger Gaúcho, Lucas e Gláucio.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

O CRB, com 12 pontos, registra três empates, uma derrota e três vitórias na "Lampions League". Aproveitamento de 57.1%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

CRB 2 x 0 ABC - 30 de março de 2021

Salgueiro 1 x 1 CRB - 4 de abril de 2021

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra 10 pontos em sete jogos disputados. Até o momento, contabiliza três vitórias, três derrotas e um empate na competição.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

Altos 2 x 0 Santa Cruz - 4 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 CEO 1 x 2 CRB Campeonato Alagoano 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x CRB Copa do Brasil 13 de abril de 2021 19h (de Brasília) CRB x CSE Campeonato Alagoano 21 de abril de 2021 21h (de Brasília)

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 Altos 0 x 0 River Campeonato Piauinense 7 de abril de 2021

Próximas partidas