Onde assistir ao vivo a Coritiba x Flamengo, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Coritiba e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Flamengo DATA Quinta-feira, 10 de junho de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assitentes: Daniel Henrique (DF) e José Reinaldo (DF)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca avançar às oitavas de final da Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (10), às 19h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Estreando na Copa do Brasil 2021, o Flamengo viaja até Curitiba buscando construir uma boa vantagem no jogo de ida.

Para o confronto, o Rubro-Negro não terá Pedro e Gerson, poupados após defenderem a seleção olímpica, além de Gabigol, que apresentou um edema na perna e fará tratamento visando a Copa América.

Do outro lado, o Coritiba chega à terceira fase da Copa do Brasil depois de deixar para trás o União Rondonópolis e Operário-PR.

A principal dúvida do técnico Gustavo Morínigo é na lateral esquerda: Natanael e Romário brigam pela posição.

HOJE TEM MENGÃO NA COPA DO BRASIL!



Às 19h, o Mais Querido estreia na competição contra o Coritiba, no Couto Pereira. É o jogo de ida da Terceira Fase. Vamos com tudo! #CFCxFLA #VamosFlamengo pic.twitter.com/RYFlWiLBaZ — Flamengo (@Flamengo) June 10, 2021

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rodinei (Matheuzinho), Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz (Gabigol).

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Natanael (Romário); Willian Farias, Val e Matheus Sales; Rafinha, Waguininho (Robinho) e Léo Gamalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 0 Vélez Libertadores 28 de maio de 2021 Flamengo 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x América-MG Brasileirão 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Flamengo x Coritiba Copa do Brasil 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGOS CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 0 Avaí Série B 29 de maio de 2021 Botafogo 2 x 0 Coritiba Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas