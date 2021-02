Onde assistir ao vivo a Coritiba x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Coritiba recebe o Ceará na noite deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, já rebaixado para a Série B. A partida terá transmissão ao vivo na TNT (exceto PR) e no Premiere, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Ceará DATA Sábado, 20 de fevereiro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, BRA HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Carlos Henrique Alves (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistentes VAR: Diego Pombo (BA) e Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Coxa já está rebaixado para a Série B / Foto: Divulgação Coritiba

A TNT (exceto PR) e o Premiere, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já rebaixado, o Coritiba entra em campo apenas paa cumprir tabela no Brasileirão, enquanto o Ceará ainda busca confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana.

Para o duelo, o técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com Natanael, Matheus Sales, Matheus Galdezani e Wilson.

Do outro lado, o Ceará, sem saber o que é vencer há quatro rodadas (três derrotas e um empate) no Brasileiro, não poderá contar com Fabinho, Fernando Sobral e Luiz Otávio, uma vez que ganharam férias, enquanto Cléber está machucado.

Provável escalação do Coritiba: Arthur; Jonathan, Rhodolfo, Henrique Vermudt (Sabino) e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva (Matheus Bueno) e Sarrafiore; Neílton, Robson e Ricardo Oliveira.

Provável escalação do Ceará: Richard; Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vina; Saulo Mineiro, Léo Chú e Felipe Vizeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021 Coritiba 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Coritiba Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Coritiba x Cascável CR Campeonato Paranaense 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 Ceará 1 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021

Próximas partidas