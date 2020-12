Onde assistir ao vivo a Coritiba x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes se enfrentam neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Adversários diretos na luta contra o rebaixamento, e se enfrentam na noite deste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rorada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Botafogo DATA Sábado, 19 de dezembro de 2020 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistentes árbitros: Vinicius Furlan (SP) e Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



precisa de oito vitórias em 13 jogos para escapar da / Foto: Coritiba Divulgação

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de oito vitórias em 13 jogos para se livrar do rebaixamento, o Coritiba só pensa em vencer o rival direto na luta contra o Z-4.

Para o duelo, o técnico interino Pachequinho tem duas dúvidas: Sarrafiore e Cerutti.

Já o Botafogo, lanterna do Brasileirão, com 20 pontos, também só pensa nos três pontos fora de casa.

O técnico Barroca já passou um importante recado para a equipe: pediu compromentimento com o clube.

"A gente vai precisar muito de coragem, de personalidade para arriscar, de comprometimento com a instituição. Todo mundo precisa entregar tudo para a instituição. Se eu perceber que alguém não está, é minha obrigação agir. Estou dando o maior exemplo, estou com o pulmão comprometido, com a saúde fragilizada, e estou dando tudo pelo Botafogo", disse.

"Desde que voltei de Salvador eu ainda não fui na minha casa, e eu moro a 500 metros do Nilton . Vou do hotel para o clube e do clube para o hotel. Estou com receio por conta da minha família, mas não tem nada mais importante do que manter o Botafogo na Série A", completou.

A principal novidade da equipe para o confronto é o retorno de Kalou ao time titular, que entrará no lugar de Bruno Nazário, suspenso.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welisson, Caio Alexandre, Honda e Warley; Kalou e Pedro Raul.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales (Hugo Moura), Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Robson e Ricardo Oliveira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO19 CAMPEONATO DATA 4 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 9 de dezembro de 2020 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Botafogo x -PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 0 RB Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 Sport 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas