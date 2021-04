Onde assistir ao vivo a Corinthians x Napoli-SC, pelo Brasileirão feminino?

Na Fazendinha, Corinthians e Napoli-SC se enfrentam neste sábado (17), a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo terá transmissão ao vivo da CBF TV. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida deste sábado (17) terá transmissão da CBF TV. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Atual campeão, o Corinthians estreia em casa no Brasileirão Feminino e vai com força total em busca dos primeiros pontos na competição.

Por aqui sextamos com o fim da preparação para a partida de amanhã, às 20h, na Fazendinha, contra o Napoli, Fiel!



Confira as imagens da atividade, pelas lentes do @rodrigogazzanel pic.twitter.com/zACm9qNYcV