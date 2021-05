Onde assistir ao vivo a Corinthians x Sport Huancayo, pela Copa Sul-Americana?

Times entra em campo nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Sport Huancayo se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, já eliminados do torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Sport Huancayo DATA Quinta-feira, 20 de maio de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O duelo dos eliminados. Assim com o Corinthians, o Sport Huancayo entra em campo apenas para cumprir tabela. Com quatro pontos, o Timão aparece na terceira posição da chave, enquanto o rival é o lanterna, sem nenhum ponto conquistado.

Ainda sem um técnico definido - Vagner Mancini foi demitido após a derrota para o rival Palmeiras nas semifinais do Paulistão -, a equipe será comandada por Mauro da Silva.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, João Victor, Jemerson, Raul, Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan, Piton, Otero e Cauê.

Provável escalação do Sport Huancayo: Pinto, Huaman, Carmona, Valoyes, Duclos, Rojas, Pérez, Lliuya, Monsalvo, Huaccha e Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Peñarol 4 x 0 Corinthians Copa Sul-Americana 14 de maio de 2021 Corinthians 0 x 2 Palmeiras Paulista 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x River Plate Asunción Copa Sul-Americana 26 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x Atlético-GO Paulista 30 de maio de 2021 18h15 (de Brasília)

SPORT HUANCAYO

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate Asunción 2 x 1 Sport Huancayo Copa Sul-Americana 14 de maio de 2021 Sporting Cristal 2 x 0 Sport Huancayo Copa Movistar 16 de maio de 2021

Próximas partidas