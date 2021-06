Onde assistir ao vivo a Corinthians x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Sport na noite desta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, buscando reencontrar o caminho da vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Sport DATA Quinta-feira, 24 de junho de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistente VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca a vitória em casa no Brasileirão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (24). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos do Brasileirão, o Corinthians entra em campo visando reencontrar o caminho da vitória para subir na tabela de classificação.

Para o confronto, o técnico Sylvinho terá o retorno de Gustavo Mosquito, que desfalcou a equipe para se despedir do pai, vítima da Covid-19.

Já Luan permanece em tratamento, enquanto a diretoria do clube apura o caso de Danilo Avelar, que admitiu frase racista em um jogo online.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível. — Corinthians (@Corinthians) June 23, 2021

Do outro lado, o Sport com apenas quatro pontos, vem de derrota para o Juventude na última rodada por 1 a 0.

Por questões contratuais, Marquinhos e Everaldo estão fora.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô).

Provável escalação do Sport: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Maidana e Sabino e Sander; Thaigo Lopes, Marcão e Patrick; André e Paulinho Moccelin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Bragantino Brasileirão 16 de junho de 2021 Bahia 0 x 0 Bragantino Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Brasileirão 27 de junho de 2021 16h (de Brasília) Corinthians x São Paulo Brasileirão 30 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Grêmio Brasileirão 17 de junho de 2021 Juventude 1 x 0 Sport Brasileirão 21 de junho de 2021

Próximas partidas