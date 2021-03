Onde assistir ao vivo a Corinthians x Retrô, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em Bacaxá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Retrô, de Pernambuco, na noite desta sexta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), em Bacaxá, pela segunda fase da Copa do Brasil, de olho na classificação. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Retrô DATA Sexta-feira, 26 de março de 2021 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Frederico Soares (MG) e Magno Arantes (MG)

Quarto árbitro: Alex Gomes (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca a classificação na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira (26). Na Goal, vocês também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 em Volta Redonda, o Corinthians agora se desloca até Saquarema para enfrentar o Retrô, devido à pandemia do coronavírus.

Apesar de saber que as condições do gramado não são favoráveis, o Timão busca a classificação na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Retrô, que tem apenas cinco anos de vida e uma estrutura milionária capaz de dar inveja a muito clube do Brasil, busca seguir fazendo história após vencer o Brusque por 1 a 0 na primeira fase.

O nosso time ganhou confiança após a classificação, mas sabemos que uma nova etapa se inicia. Trabalhamos muito para fazer um grande jogo contra o Brusque, e também será assim contra o Corinthians. É estar ligado durante os 90 minutos para buscar mais um grande feito”, disse o volante Gelson.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Mateus Vital, Mosquito e Jô.

Provável escalação do Retrô: Jean; Neílson, Del'Amore, André Baumer e Guilherme; Lucas Gonçalves, Gelson e Kauê; Janderson, Thiaguinho e Mayco Félix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 0 x 3 Corinthians Copa do Brasil 17 de março de 2021 Mirassol 0 x 1 Corinthians Paulista 23 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Paulista 31 de março de 2021 A definir Ferroviária x Corinthians Paulista 4 de abril de 2021 A definir

RETRÔ

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 1 x 1 Retrô Pernambucano 3 de março de 2021 Retrô 1 x 0 Brusque Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas