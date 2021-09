Onde assistir ao vivo a Corinthians x Palmeiras, pela final do Brasileirão feminino?

Equipes duelam neste domingo (26), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (26), às 21h (de Brasília), pela final do Campeonato Brasileiro feminino de 2021. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Timão tem a vantagem do empate. A partida será transmitida ao vivo na Band, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Pela Goal, você pode seguir os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Palmeiras DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Edina Alves

Assistentes: Neuza Inês e Fabrini Bevilaqua

VAR: Daiane Caroline

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Corinthians

A Band, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a final deste domingo, às 21h. Na Goal, você pode acompanhar aos lances em tempo real.

Quais são os canais do SportTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Corinthians entra em campo com a vantagem do empate, mas a lateral-esquerda Tamires rechaçou o favoritismo da equipe e destacou que a equipe entrará em campo muito focada.

"Acho que a gente tem que entrar no jogo pensando que é uma final, que são 90 minutos, nada aconteceu, o que ficou para trás, ficou para trás. Talvez no finalzinho do jogo, faltando um ou dois minutos para acabar, a gente pense nessa vantagem mínima, realmente, e aí a gente tente trazer o jogo segurando o resultado, mas o Corinthians é um time que joga para frente, que tenta impor seu estilo de jogo, tem sua maneira de jogar, tem seu plano de jogo.", disse.

Do outro lado, o Palmeiras, que busca o título inédito, precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão.

Escalação da Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika e Yasmim; Ingryd, Gabi Zanotti e Gabi Portilho; Tamires, Victoria Albuquerque e Adriana.

Bora escalar o Coringão para hoje?



AÍ VEEEEM O CORINTHIANS!#PraCegoVer



12 - Kemelli

2 - Katiuscia

4 - Giovanna Campiolo

99 - Erika

71 - Yasmim

5 - Ingryd

10 - Gabi Zanotti

18 - Gabi Portilho

37 - Tamires

17 - Victoria Albuquerque

16 - Adriana



Técnico: Arthur Elias

Escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais e Tainara; Katrine, Julia Bianchi, Camilinha e Ary Borges; Carol Baiana e Maria Alves.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Corinthians Brasileirão feminino - Final - Jogo 1 12 de setembro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Paulista feminino - Final 22 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Pinda Paulista feminino 29 de setembro de 2021 19h (de Brasília) Portuguesa x Corinthians Paulista feminino 3 de outubro de 2021 15h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Corinthians Brasileirão feminino - Final - Jogo 1 12 de setembro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Paulista feminino 22 de setembro de 2021

Próximas partidas