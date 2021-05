Onde assistir ao vivo a Corinthians x Novorizontino, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Novorizontino se enfrentam na tarde deste sábado (9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Novorizontino DATA Domingo, 9 de abril de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Timão já está classificado para as quartas de final do Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (9), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians entra em campo podendo ajudar o rival Palmeiras em caso de vitória. Com os três pontos, a equipe ainda terá a vantagem de decidir em casa o mata-mata.

"Temos um jogo extremamente importante para nós, queremos a vitória, o Corinthians vive de vitórias, é importante que estabeleça mais uma marca", disse o técnico Vagner Mancini.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, João Victor, Jemerson, Raul, Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan, Piton, Otero e Cauê.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; João Pedro, Léo Baiano e Danielzinho; Cléo Silva, Douglas Baggio e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 São Paulo Campeonato Paulista 2 de maio de 2021 Sport Huancayo 0 x 3 Corinthians Copa Sul-Americana 6 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Sport Huancayo Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x River Plate Asunción Copa Sul-Americana 26 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 1 Novorizontino Paulista 2 de maio de 2021 Novorizontino 2 x 2 Botafogo-SP Paulista 6 de maio de 2021

Próximas partidas