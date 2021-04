Onde assistir ao vivo a Corinthians x Ituano, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (18), às 22h (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Ituano se enfrentam na noite deste domingo (18), às 22h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Ituano DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Néo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (18), às 22h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY : 230 a 244 (632 a 640 no HD)

: 230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado no grupo A, o Corinthians busca a vitória contra o Ituano, que está na lanterna do grupo C e não vence há três rodadas (um empate e duas derrotas).

De olho na questão física, o técnico Vagner Mancini pode promover a entrada de alguns jovens na equipe, e pede paciência.

"Destes meninos, o Varanda foi o que teve sequência maior de jogos. Também não gostei da atuação deles, em cima da partida, levamos um gol cedo, tivemos que nos expor mais, arriscar, chegar na área e entrar numa zona de campo apertada, onde tem a tendência de errar mais, com um adversário mais fechado, que proporciona mais erros. Isso foi decisivo. Rodrigo, Cauê e Vitinho não fizeram bom jogo, erraram lances bobos, mas faz parte do amadurecimento. Estou aqui para colocar e tirar dentro do que achamos mais certo", analisou o jogador.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; João Pedro, Raul Gustavo, Jemerson e Lucas Piton; Otero, Ramiro (Camacho), Xavier (Cantillo) e Leo Natel; Vitinho e Jô.

Provável escalação do Ituano: Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 1 Corinthians Paulista 12 de abril de 2021 Ferroviária 2 x 1 Corinthians Paulista 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate Asunción x Corinthians Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Santos x Corinthians Paulista 25 de abril de 2021 A definir

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Ituano Paulista 13 de abril de 2021 Ituano 1 x 2 Botafogo-SP Paulista 15 de abril de 2021

Próximas partidas