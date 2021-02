Onde assistir ao vivo a Corinthians x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, SC, PR, DF, MS, MT, TO, AP, RR, RO, CE, AL), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Ceará DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Elmo Alves (GO)

Assistentes VAR: Jefferson Ferreira (GO) e Edson Antonio (GO)

ONDE VAI PASSAR?



Corinthians busca a vitória em casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, SC, PR, DF, MS, MT, TO, AP, RR, RO, CE, AL), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Bahia, o Corinthians, com os mesmos 45 pontos que o rival Ceará, entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá três desfalques confirmados: Lucas Piton, Jemerson e Cazares, lesionados.

A preparação para mais um desafio pelo @Brasileirao segue no CT Dr. Joaquim Grava! Pela manhã, o professor Vagner Mancini comandou um trabalho tático visando o confronto contra o Ceará, na quarta-feira, na @NeoQuimicaArena. ⚽💪



📷 Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/x69HYtdNs7 — Corinthians (@Corinthians) February 1, 2021

Já o Ceará viaja até São Paulo com força máxima, tendo apenas Bruno Pacheco como dúvida.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo), Gustavo Mosquito; Araos (Luan), Mateus Vital e Jô.

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Alyson); Fabinho, Fernando Sobral (Charles), Vina; Lima, Léo Chú, Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 2 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 25 de janeiro de 2021 Bahia 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 28 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Ceará Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 Ceará 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas