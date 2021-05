Onde assistir ao vivo a Corinthians x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (30), às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam na noite deste domingo (30), às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Atlético-GO DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta domingo (30), às 18h15 (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta suas atenções para a estreia do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Sylvinho terá Cássio à disposição, após o goleiro sentir um incômodo na perna direita.

Já o Atlético-GO ainda não pode contar com Danilo Gomes, que volta ao São Paulo após o fim do contrato de empréstimo, enquanto Arthur Gomes, com dores musculares, é tratado como dúvida.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor (Gil), Raul Gustavo e Lucas Piton; Camacho, Gabriel e Adson (Jô); Gustavo Mosquito, Luan e Mateus Vital.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Natanael; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Ronald e Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 0 Sport Huancayo Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 Corinthians 4 x 0 River Plate Asunción Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-GO Copa do Brasil 2 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) América-MG x Corinthians Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Libertad Copa Sul-Americana 19 de maio de 2021 Newells Old Boys 1 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021

Próximas partidas