Onde assistir ao vivo a Confiança x Náutico, pela Série B?

Duelo será disputado nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Batistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando deixar a zona de rebaixamento, o entra em campo contra o Confiança na noite desta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Batistão, em duelo válido pela 32ª rodada da do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Náutico DATA Segunda-feira, janeiro de 2021 LOCAL Batistão - Aracaju, HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Helcio Araujo (PA) e Bárbara Roberta da Costa (PA)

Quarto árbitro: Marcel Phillipe (PE)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a primeira vitória fora de casa desde a chegada Hélío dos Anjos, o Náutico entra em campo sem o técnico, já que testou positivo para a Covid-19. Até o momento, foram cinco partidas, com três derrotas e dois empates.

Além de Hélio dos Anjos, o atacante Dadá Belmonte, também com Coronavírus, está fora.

"Mesmo clinicamente bem, eles cumprirão o protocolo oficial da CBF, antes de retornar aos treinamentos com o resto do elenco. Durante esse período, todos serão monitorados diariamente pelo DM alvirrubro", informou a assessoria de imprensa.

Por outro lado, Kieza, recuperado de lesão muscular na coxa, está de volta.

Em 17º, com 35 pontos, o time tem acima e , com 35 e 36 pontos, respectivamente.

Já o Confiança, com 39, aparece em 14º.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Kevyn. Djavan, Rhaldney e Jean Carlos; Bryan, Vinícius e Paiva.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Thiago Ennes, Luan, Matheus Mancini, , Djalma Silva; Serginho, Rafael Vila, Guilherme Castilho; Renan Gorne, Iago

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 0 Série B 19 de dezembro de 2020 Náutico 2 x 0 Cuiabá Série B 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Paraná Série B 8 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) Náutico x Série B 12 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 2 Série B 19 de dezembro de 2020 1 x 0 Confiança Série B 28 de dezembro de 2020

Próximas partidas