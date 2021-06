Onde assistir ao vivo a Colômbia x Peru, pela Copa América?

Equipes entram em campo neste domingo (20), em Goiânia, pela terceira rodada do grupo B; saiba como acompanhar o jogo ao vivo e na internet

Em Goiânia, Colômbia e Peru entram em campo neste domingo (20), no estádio Olímpico, a partir das 21h (de Brasília), pela terceira rodada do grupo B da Copa América. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

JOGO Colômbia x Peru DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico, Goiânia - GO HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Martin Soppi e Edwar Saavedra (BOL)

Quarto árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Andres Cunha (URU)

Assistente VAR: Daniel Ferdorczuk (URU)

Peru busca a primeira vitória na Copa América / Foto: Saque de Meta

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

COLÔMBIA

Com uma vitória e um empate até o momento na Copa Ameérica, a Colômbia entra em campo buscando mais pontos para se aproximar da classificação à próxima fase.

🎥 ¡Pensando en el domingo!



Sigue la preparación para nuestro partido 🆚 🇵🇪#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/9YYjwGUbd1 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2021

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Cuadrado, Barrio, Uribe e Cardona; Muriel e Zapata.

PERU

Do outro lado, o Peru vem de goleada sofrida para o Brasil em sua estreia na competição continental e busca a sua recuperação para seguir firme na luta por uma vaga nas quartas de final.

Provável escalação do Peru: Gallese; Corzo, Christian Ramos, Luis Abram e Marcos López; Yotún, Tapia e Peña; Carrillo, Cueva e Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Equador Copa América 13 de junho de 2021 Colômbia 0 x 0 Venezuela Copa América 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Colômbia Copa América 23 de junho de 2021 21h (de Brasília) Bolívia x Colômbia Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 A definir

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 0 Peru Copa América 17 de junho de 2021 Equador 1 x 2 Peru Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de junho de 2021

