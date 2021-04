Onde assistir ao vivo a Cianorte x Santa Cruz, pela Copa do Brasil?

Jogo será nesta terça-feira (13), no estádio Albino Turbay, pela segunda fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Paraná, Cianorte e Santa Cruz duelam nesta terça-feira (13), no estádio Albino Turbay, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cianorte x Santa Cruz DATA Terça-feira, 13 de abril de 2021 LOCAL Estádio Albino Turbay, Cianorte, Brasil HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Marcio Correia Dias (PA)

Quarto árbitro: João Paulo Romano Queiroz (PR)

ONDE VAI PASSAR?

Santa Cruz vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Rafael Melo/Divulgação/Santa Cruz

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta terça-feira (13). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na temporada (três vitórias e um empate), o Cianorte entra em campo buscando manter a marca. O técnico João Burse conta com o retorno do atacante Wilson Júnior, recuperado de lesão.

Já o Santa Cruz vive momento turbulento com a demissão do técnico João Brigatti, após a eliminação na Copa do Nordeste, com a pior campanha da história do Tricolor na competição. O time pernambucano tem dúvida quanto a escalação de Pipico, que deve ser avaliado minutos antes do confronto.

#CopaDoBrasil | Santa Cruz finaliza os preparativos antes da viagem para o Paranáhttps://t.co/UKSkvY3DCi — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 11, 2021

Provável escalação do Cianorte: Bruno; Michel, Eduardo Doma, Maurício e Rael ; Zé Vítor, Morelli e Calabrês; Wilson Júnior (Grafite), Pachu e Buba.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan, Ítalo, Danny Morais, Célio Santos, Eduardo, Derley, Elicarlos, Péricles, Vinícius Balotelli, Léo Gaúcho e Madson (Pipico).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CIANORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 1 x 0 Toledo Campeonato Paranaense 31 de março de 2021 Londrina 3 x 3 Cianorte Campeonato Paranaense 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Cianorte Série D 5 de junho de 2021 A confirmar Cianorte x Inter de Limeira Série D 12 de junho de 2021 A confirmar

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Santa ruz 4 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021

Próximas partidas