Onde assistir ao vivo a Cianorte x Santos, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Paraná; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cianorte recebe o Santos na noite desta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Paraná, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cianorte x Santos DATA Terça-feira, 1 de junho de 2021 LOCAL Estadio Municipal Olímpico Albino Turbay - Cianorte, Paraná HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos (BA) e José Carlos Oliveira (BA)

Quarto árbitro: João Paulo Romano (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado da Copa Libertadores e vindo de derrota para o Bahia na primeira rodada do Brasileirão, o Santos volta suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Moraes, que defendeu o Mirassol na competição.

Já o Cianorte não deve contar com Grafite.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Provável escalação do Cianorte: Bruno Pianissolla; Michel, Eduardo Doma (Vitor), Maurício e Rael; Zé Vitor, Morelli e Calabrês, Tales, Gabriel Pereira e Pachu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 3 x 1 Santos Libertadores 27 de maio de 2021 Bahia 3 x 0 Santos Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Ceará Brasileirão 5 de junho de 2021 19h (de Brasília) Santos x Cianorte Copa do Brasil 8 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

CIANORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Cianorte Paranaense 17 de maio de 2021 Cianorte 0 x 3 Londrina Paranaense 20 de maio de 2021

Próximas partidas