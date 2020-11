Onde assistir ao vivo a Chelsea x Sheffield United, pela Premier League?

Equipes entram em campo pela oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela oitava rodada da Premier League e de olho no G-4, o recebe o neste sábado (7), no Stamford Bridge, a partir das 14h30 (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Sheffield United DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres - HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora do G-4, o Chelsea precisa somar pontos em casa para não ver os rivais se afastarem na ponta da tabela. Devido ao desgaste dos últimos jogos, o técnico Frank Lampard pode promover algumas alterações na equipe titular, já levando em consideração as ausências de Gikmour, lesionado, e de Havertz, que testou positivo para covid-19.

Já o Sheffield está na zona de rebaixamento do inglês e quer surpreender o rival fora de casa para começar a sua arrancada em busca da permanência no campeonato. Mousst, O'Connell, Fleck e ampadu são desfalques certos no time.

Provável escalação do Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chiwell, Kanté, Jorginho, Mount, Werner, Ziyech e Abraham.

Provável escalação do Sheffield: Ramsdale, Basham, Egan, Stevens, Norwood, Osborn, Berge, Baldock, Lowe, McGoldrick e McBurnie.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 0 4 de novembro de 2020 0 x 3 Chelsea Premier League 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chelsea Premier League 21 de novembro de 2020 9h30 (de Brasília) Rennes x Chelsea Champions League 24 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília)

SHEFFIELD UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield 0 x 1 Premier League 31 de outubro de 2020 2 x 1 Sheffield Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas