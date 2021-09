Onde assistir ao vivo a Chelsea x Manchester City, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (25), em Londres, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chelsea e Manchester City fazem clássico quente em Londres neste sábado (25), a partir das 8h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League . A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Manchester City DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Chelsea vai em busca da vitória no clássico para permanecer na liderança do Campeonato Inglês.

Mendy e Pulisic são dúvidas para o técnico Thomas Tuchel, enquanto Kanté deve aparecer entre os titulares, ao lado de Havertz, Mount e Lukaku.

Do outro lado, o Manchester City quer o triunfo para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Stones e Laporte são desfalques, enquanto Zinchenko, Rodri e Gundogan são dúvidas para Pep Guardiola.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, T Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Havertz.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Jesus, Torres, Grealish.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 (4) x (3) 1 Aston Villa Copa da Liga 22 de setembro de 2021 Tottenham 0 x 3 Chelsea Premier League 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Chelsea Champions League 29 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Chelsea x Southampton Premier League 5 de outubro de 2021 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 6 x 1 Wycombe Wanderers Copa da Liga 21 de setembro de 2021 Manchester City 0 x 0 Southampton Ligue 1 18 de setembro de 2021

Próximas partidas