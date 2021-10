Onde assistir ao vivo a Chelsea x Malmö, pela Champions League?

Times duelam nesta quarta-feira (20), em Londres, pela terceira rodada do grupo H; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela terceira rodada do grupo H da Champions League, Chelsea e Malmo se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Stamford Bridge, a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Space e do HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Malmo DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ahmedhodzic, do Malmo, está suspenso e fora do jogo / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo HBO Max, plataforma de streaming. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na segunda posição do grupo H, o Chelsea entra em campo precisando somar pontos para continuar na briga para avançar à próxima fase do campeonato europeu.

Os Blues não terão Rudiger e Pulisic, lesionados, enquanto Ziyech é dúvida.

Já o Malmo é o lanterna e quer complicar a vida do rival em Londres.

O time sueco terá o desfalque de Ahmedhodzic, suspenso, enquanto Lewicki, Knudsen, Toivonen e Dijmo estão machucados.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Sarr; Azpilicueta, Kante, Mount, Jorginho, Alonso; Lukaku, Werner.

Provável escalação do Malmo: Dahlin; Moisander, Brorsson, Nielsen; Larsson, Rakip, Innocent, Christiansen, Berget; Birmancevic, Colak.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 0 x 1 Chelsea Premier League 16 de outubro de 2021 Chelsea 3 x 1 Southampton Premier League 2 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Norwich Premier League 23 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília) Chelsea x Southampton Copa da Liga Inglesa 26 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

MALMO

JOGO CAMPEONATO DATA Ostersunds 0 x 3 Malmo Campeonato Sueco 16 de outubro de 2021 Malmo 5 x 1 Onsala Copa da Suécia 13 de outubro de 2021

Próximas partidas