Onde assistir ao vivo a Chelsea x Leicester, pela final da Copa da Inglaterra?

Grande decisão será disputada em Wembley, a partir das 13h15 (de Brasília) e o DAZN transmite todas as emoções do confronto entre Blues e Foxes

Em Londres, Chelsea e Leicester duelam no mítico estádio de Wembley, a partir das 13h15 (de Brasília), pela grande final da Copa da Inglaterra. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Leicester DATA Sábado, 15 de maio de 2021 LOCAL Webley - Londres, ING HORÁRIO 13h15 (de Brasília)

Vivendo um momento extremamente positivo na temporada, o Chelsea vai à final com a confiança em alta. Para o jogo deste sábado, o técnico Thomas Tuchel tem dúvidas quanto às condições físicas de Kovacic e Kanté. No ataque, Werner deve atuar ao lado de Mount e Ziyech.

The boss has provided an update on @mateokovacic8 ahead of the #FACupFinal! 💪



‘Kova is with us again. It’s huge.



'He has a huge impact in the dressing room also and is a very positive guy.' 💬 pic.twitter.com/hx9qnImfj6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 14, 2021

O Leicester chega para a grande decisão confiante, mas com alguns desfalques: Justin, Barnes e Morgan estão lesionados. Por outro lado, Maddison, um dos destaques do time na temporada, e James Vardy estão confirmados para o duelo.

#FACupFinal preparations ⚽️

Goalkeeper training at Seagrave 🧤



Watch as the Foxes get ready for tomorrow's trip to Wembley at LCFC Training Ground... pic.twitter.com/ETTzGR615q — Leicester City (@LCFC) May 14, 2021

Provável escalação da Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Evans, Fofana, Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.

ONDE VAI PASSAR?



Blues querem a taça da FA Cup / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 13h15 (de Brasília).

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.