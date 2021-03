Onde assistir ao vivo a Chelsea x Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League?

O Chelsea enfrenta o Atlético de Madrid na tarde desta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. A partida será transmitida ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa, o Chelsea chega para o confronto com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões.

Ainda invicto sob o comando do técnico Thomas Tuchel, o time inglês reforçou a sua defesa, não sofrendo nenhum gol contra Manchester United, Liverpool, Everton e Leeds United.

No entanto, os Blues contam com algumas preocupações.Tammy Abraham é a principal dúvida, enquanto Jorginho e Mason Mount estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

