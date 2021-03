Onde assistir ao vivo a Chapecoense x Avaí, pelo Campeonato Catarinense?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), em Itajaí; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Avaí na tarde desta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão no site da Federação Catarinense. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Avaí DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Estádio Dr. Hercílio Luz - Itajaí HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Thiaggo Americano e Gizeli Casaril

Quarto árbitro: Paulo Roberto Nandi

ONDE VAI PASSAR?



Chape buca mais uma vitória no Catarinense / Getty Images

O site da Federação Catarinense vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter estreado com vitória sobre o Concórdia por 2 a 0 no Catarinense, a Chapecoense busca a vitória para manter os 100% de aproveitamento no estadual, enquanto o Avaí vem de duas vitórias seguidas,e busca se isolar na liderança.

Marcado para Chapecó, o duelo precisou ser remanejado por falta de ambulâncias devido ao casos causado da Covid-19. Na última segunda-feira (8), a partida também saiu de Concórdia após a prefeitura vetar a realização de jogos que não fossem do clube local.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo, Ezequiel, Kadu, Felipe Santana, Derlan, Moisés Ribeiro, Ronei, Foguinho, Matheus Ribeiro, Mike e Perotti.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Fagner Alemão, Betão, Iury, Foguinho; Bruno Silva, Vinícius Leite, Renato, Lourenço e Getúlio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 (3) x (5) 1 Joinville Recopa Catarinense 21 de fevereiro de 2021 Concórdia 0 x 2 Chapecoense Campeonato Catarinense 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Chapecoense Campeonato Catarinense 14 de março de 2021 16h (de Brasília) Chapecoense x Juventus Campeonato Catarinense 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 0 Juventus Campeonato Catarinense 24 de fevereiro de 2021 Avaí 1 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 3 de março de 2021

Próximas partidas