Onde assistir ao vivo a Cerro Porteño x Atlético-MG, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), em Assunção; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG enfrenta o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Paraguai, em duelo válido pela quinta rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, seviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cerro Porteño x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 19 de maio de 2021 LOCAL Estádio General Pablo Rojas - Assunção, PAR HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo já está classificado às oitavas da Libertadores / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A Conmebol TV, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (19), às 21h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo H com 10 pontos, o Atlético-MG entra em campo já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. Se vencer a partida, o Galo garante a ponta do grupo com um jogo de antecedência

Para o confronto, o técnico Cuca contará com o retorno de Zaracho, que se recuperou de um problema no tornozelo direito.

Já o Cerro precisa vencer por cinco gols ou mais de diferença para assumir a liderança do grupo H.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Jair (Allan), Tchê Tchê e Nacho Fernández; Eduardo Vargas (Diego Tardelli ou Hyoran), Keno e Hulk.

Provável escalação do Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo, Claudio Aquino e Mateus Gonçalves (Enzo Giménez); Robert Morales (Federico Carrizo) e Mauro Boselli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 1 x 3 Atlético-MG Libertadores 14 de maio de 2021 América-MG 0 x 0 Atlético-MG Mineiro 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x América-MG Mineiro 22 de maio de 2021 16h30 (de Brasília) Atlético-MG x Deportivo La Guaira Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

CERRO PORTEÑO

Deportivo La Guaira 0 x 1 Cerro Porteño Libertadores 13 de maio de 2021 River Plate Asunción 1 x 1 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 16 de maio de 2021

Próximas partidas