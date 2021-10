Onde assistir ao vivo a Ceará x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), em jogo atrasado válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Palmeiras DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Auxiliar do VAR: Éder Alexandre (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a vitória fora de casa / Foto: Cesar Greco/Palmeiras

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Ceará vai em busca de uma vitória diante de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento.

O desfalque do Vozão nesta terça-feira são Bruno Pacheco, suspenso, além de Buiú, Wendson e Jacaré, lesionados.

Do outro lado, o Palmeiras quer o triunfo que pode fazê-lo subir para a terceira posição do Brasileirão.

Apesar da importância do jogo, o técnico Abel Ferreira pode fazer algumas modificações na equipe titular, dependendo das condições físicas dos jogadores. Jorge e Gabriel Menino, lesionados, são desfalques certos.

Provável escalação do Ceará: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Marlon, Fernando Sobral, Mendoza e Vina; Cléber e Erick.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Dudu, Luiz Adriano e Rony..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 17 de outubro de 2021 São Paulo 1 x 1 Ceará Brasileirão 14 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021 17h (de Brasília) Bahia x Ceará Brasileirão 27 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 Bahia 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 12 de outubro de 2021

Próximas partidas