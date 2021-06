Onde assistir ao vivo a Ceará x Fortaleza, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), no Castelão, pela terceira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de jogão! Nesta quinta-feira (10), Ceará e Fortaleza se enfrentam às 19h (de Brasília), no Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil . O duelo está aberto, já que o primeiro encontro terminei empatado por 1 a 1. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 2 e Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Quinta-feira, 11 de junho de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Vozão quer avançar na Copa do Brasil / Foto: Stephan Eilert/Ceará

O SporTV 2 e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

O Ceará quer a classificação, mas terá que primeiramente superar os desfalques par ao jogo desta quinta-feira: William Oliveira, Jacaré, Pedro Naressi, João Ricardo, Messias, Jael, Mendoza e Gabriel dias estão fora. Além disso, Luiz Otávio é dúvida. Por outro lado, Lima, Felipe Silva e Fabinho retornam.

Sem perder para o rival há quatro jogos, o Fortaleza quer manter a marca em mais um clássico. O Tricolor não poderá contar com Marcelo Benevenuto, por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Botafogo. Além disso, Jackson, lesionado, segue fora, enquanto Osvaldo é dúvida.

Provável escalação do Ceará: Richard, Buiú, Gabriel Lacerda, Jorgan, Bruno Bacheco, Geovane, Fernando Sobral, Vina, Jorginho, Saulo mineiro e Vizeu.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Wanderson, Titi, Pikachu, Felipe, Jussa, Matheus Vargas, Lucas Crispim, Robson e David.

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 5 x 1 Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Sport Brasileirão 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Atlético-GO x Fortaleza Brasileirão 17 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Ceará 3 x 2 Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas