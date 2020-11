Onde assistir ao vivo a Ceará x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (22), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Ceará entram em campo na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Atlético-MG DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão e visando se manter na liderança, o Atlético-MG pensa apenas na conquista dos três pontos.

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli terá os retornos de Junior Alonso e Savarino, que defenderam suas seleções nas Eliminatórias da de 2022.

💪🏾 Penúltimo treino antes do jogo contra o Ceará, em Fortaleza, pelo @Brasileirao! 📸 Se liga no álbum com fotos da atividade: https://t.co/KKlNaMKzqn #Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/1zCvvBfojJ — Atlético 😷 (@Atletico) November 20, 2020

Já o Ceará não sabe o que é vencer há três jogos (dois empates e uma derrota) no Brasileirão, e entra em campo pressionado por um resultado positivo.

O meia Vina se recuperou da Covid-19 e pode retornar, enquanto Eduardo Brock pode entrar no lugar de Luiz Otávio, com dores.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho (Nathan); Vargas, Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock (L. Otávio), Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú, Felipe Vizeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 Atlético-MG 0 x 2 -PR Campeonato Brasileiro 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 Ceará 2 x 2 Copa do 18 de novembro de 2020

Próximas partidas