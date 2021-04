Onde assistir ao vivo a Ceará x Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Vitória na tarde deste sábado (24), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Quem vencer garante a vaga na decisão da "Lampions League". Em caso de empate, a decisão será disputada nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, na DirecTV GO e Sky, na TV fechada, no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Vitória DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim Alves (RN)

Assistentes: Vinicius Melo (RN) e Francisco de Assis (RN)

Quarto árbitro: Tarcisio Flores (RN)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Diego Fernando Silva (PE) e Ricardo Bezerra (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca mais um título da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

O SBT, na TV aberta, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (24).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a maior invencibilidade na Copa do Nordeste, o Ceará entra em campo não só defendendo a marca, com também a classificação para a final.

O Ceará eliminou o Sampaio por 3 a 0, enquanto o Vitória bateu o Altos-PI por 2 a 1.

A equipe baiana não poderá contar com o volante Gabriel Bispo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Cedric sentiu dores no tornozelo e virou dúvida para o confronto.

Caso Cedric não possa entrar em campo, o Vitória poderá ter Eduardo jogando como segundo volante.

Com o foco na Copa do Nordeste, o Leão se reapresentou e treinou hoje à tarde.



Após a atividade, o elenco seguiu viagem para Fortaleza, onde treina amanhã e enfrenta o Ceará no sábado às 16h, em jogo válido pela semifinal da competição.#PegaLeao #SouNego



Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Lacerda, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Vina; Stiven Mendoza, Saulo Mineiro e Cléber.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo e Ruan Nascimento; Vico, David e Samuel.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e cinco vitórias na "Lampions League".

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa - 18 de abril de 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

O Vitória encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo B, com 13 pontos, com 54.2% de aproveitamento. Até o momento, registra quatro vitórias, uma derrota e quatro empates na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

Vitória 3 x 1 Treze - 4 de abril de 2021

4 de Julho 1 x 1 Vitória - 10 de abril de 2021

Vitória 2 x 1 Altos - 17 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 18 de abril de 2021 Ceará 3 x 1 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal Sarandí x Ceará Sul-Americana 27 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Bolívar x Ceará Sul-Americana 5 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 1 Altos Copa do Nordeste 17 de abril de 2021 Juazeirense 1 x 1 Vitória Campeonato Baiano 21 de abril de 2021

