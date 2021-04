Onde assistir ao vivo a Ceará x Sampaio Corrêa, pelas quartas de final da Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Sampaio Corrêa neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a decisão para a semifinal será disputada nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo na DirecTV GO e Sky, na TV fechada, no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Sampaio Corrêa DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco (BA) e Paulo de Tarso (BA)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: Diego Pombo (BA) e Cleriston Clay (SE)

A DirecTV GO e Sky, na TV fechada, o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo (18).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a maior invencibilidade na Copa do Nordeste, o Ceará entra em campo não só defendendo a marca, com também a classificação para a semifinal.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira não tem grandes desfalques e deve escalar o que tem de melhor.

Já o Sampaio Corrêa registra um tabu contra o rival. Nos cinco encontros na Copa do Nordeste, o Tricolor só venceu uma vez, enquanto o Vozão venceu três, além de um empate.

Assim como o rival, o treinador Rafael Silva tem todo o elenco a disposição.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Lacerda, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Vina; Stiven Mendoza, Saulo Mineiro e Cléber.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Savio, Allan, Joécio, Marlon Lopes; André Luiz, Eloir; Leandro Ferreira, Joanderson, Dudu e Jefinho. Opções: Lucão, Guilherme Pinto, Pablo, Pimentinha e Jajá.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e quatro vitórias na "Lampions League". Aproveitamento de 66.7%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

Já o Sampaio Corrêa encerrou a primeira fase na quarta posição do grupo A, com 11 pontos, registrando cinco empates, duas vitórias e uma derrota.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro - 29 de março de 2021

ABC 1 x 1 Sampaio Corrêa - 3 de abril de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 0 CSA - 10 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 4 Ceará Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 Ceará 3 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Jorge Wilstermann Sul-Americana 21 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Arsenal Sarandí x Ceará Sul-Americana 27 de abril de 2021 19h15 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 0 CSA Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Moto Club 2 x 1 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 14 de abril de 2021

Próximas partidas