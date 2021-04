Onde assistir ao vivo a Ceará x Salgueiro, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Salgueiro na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada da Copa do Nordeste, já classifcado para as quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo na DirecTV GO e Sky, na TV fechada, no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Salgueiro DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes: Luis Carlos de França (RN) e Francisco de Assis (RN)

Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca confirmar a liderança do grupo A / Foto: Divulgação Ceará

A DirecTV GO e Sky, na TV fechada, o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (10), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará busca confirmar a primeira posição do grupo A, e chega embalado, podendo alcançar a marca de 20 jogos sem saber o que é perder na "Lampions League".

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira conta com o retorno de Yony González, recuperado de Covid-19, assim como William Oliveira e Fabinho também voltar a ficar à disposição.

Por outro lado, o Salgueiro, na sexta posição do grupo B, com oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória para avançar, mas as chances de classificação são mínimas.

Além de vencer o Ceará, invicto na Arena Castelão, e ainda precisa torcer por dois tropeços de equipes que ainda estão lutando: Altos, CSA e ABC.

Provável escalação do Ceará: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Steven Mendonza, Saulo Mineiro e Cléber.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas Ferreira, Sinho, Elenilson, Richard, Alan Pires, Bruno Sena, Felipe Baiano, Aruá, Tarcísio, Ciel, Alison Araçoiaba.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará, com 13 pontos, é líder do grupo A, contabilizando quatro empates e três vitórias na "Lampions League". Aproveitamento de 61.9%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

JOGOS DO SALGUEIRO NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Salgueiro soma oito pontos, após três derrotas, duas vitórias e dois empates. Aproveitamento de 38.1%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro - 29 de março de 2021

Salgueiro 1 x 1 CRB - 4 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 CSA Copa do Nordeste 31 de março de 2021 Sport 0 x 4 Ceará Copa do Nordeste 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Santos x Ceará Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 Salgueiro 2 x 3 Náutico Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021

Próximas partidas