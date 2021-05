Onde assistir ao vivo a Ceará x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes estreiam no Brasileirão 2021 neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Grêmio neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na RBS, TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Grêmio DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Pereira (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor estreia no Brasileirão 2021 fora de casa / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão gaúcho e classificado às oitavas de final da Comunicado Oficial: Grêmio informa resultados positivos para o Coronavírus. https://t.co/hp1dyj6Cbc — Grêmio FBPA (@Gremio) May 28, 2021 " target="_blank">Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para a estreia do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes enfrenta um surto de Covid-19. Nomes como Diego Souza, Ferreira, Luiz Fernando e Rafinha, testaram positivo, enquanto o treinador, por apresentar sintomas gripais, não comandará a equipe. O auxiliar Evandro Fornari será o substituto.

Por outro lado, Kannemann, recuperado de dores no quadril, pode aparecer entre os titulares.

Já o Ceará chega pressionado após perder o título do Campeonato Cearense para o rival Fortaleza.

Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho. Steven Mendoza, suspenso após confusão na Copa do Nordeste, também está fora.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan (Kannemann) e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira, Darlan e Léo Chú; Ricardinho.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus (Jordan) e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Yoni González (Saulo); Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021 La Equidad x Grêmio Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Brasiliense Copa do Brasil 2 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Grêmio x Flamengo Brasileirão 6 de junho de 2021 A definir

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (1) x (0) 0 Ceará Cearense 23 de maio de 2021 Jorge Wilstermann x Ceará Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021

Próximas partidas