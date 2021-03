Onde assistir ao vivo a Ceará x Fortaleza, pela Copa do Nordeste?

Clássico-Rei será disputado neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Fortaleza na tarde deste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, de olho em se manter na liderança do torneio. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Aratu, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Cidade Verde e Jangadeiro, na TV aberta, na Fox Sports, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca a segunda vitória na Copa do Nordeste / Foto: Lucas Figueiredo - Divulgação fortaleza

As TVs Aratu, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Cidade Verde e Jangadeiro, na TV aberta, a Fox Sports, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, o NordesteFC e o Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (20). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Semana de clássico é diferente! 👊🏁



No próximo sábado, 20/03, enfrentaremos o rival, às 16h, na Arena Vozão. A partida terá transmissão no @NordesteFC__, SBT e Fox Sports. BORA, CEARÁ! ⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/v3bTR69WJi — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 19, 2021

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo A, com cinco pontos, o Ceará busca mais uma vitória diante do seu rival, tendo o retrospecto histórico ao seu lado.

Em 587 jogos disputados, foram 202 triunfos para o Vozão, 208 empates e 177 vitórias para o Fortaleza.

Comemorando um ano no comando da equipe, o técnico Guto Ferreira busca conquistar novamente a Copa do Nordeste de forma invicta.

Em entrevista exclusiva à Goal, o técnico destacou a importância do título da Copa do Nordeste, atualmente ficando atrás apenas do Campeonato Brasileiro.

"É um título importante. Não é mais importante do que o Campeonato Brasileiro, mas é um título importante para o primeiro semestre. Hoje o jogador nordestino não tem necessidade de descer para São Paulo ou Rio para tentar uma promoção maior. Até porque as equipes do Nordeste estão se divulgando mais. Como dizemos aqui: esses tambores do Nordeste estão ecoando de uma maneira muito alta.", disse.

Do outro lado, o Fortaleza, líder do grupo B, com sete pontos, chega embalado após eliminar o Caxias na Copa do Brasil e garantir a classificação para a segunda fase.

Tendo agora o desafio de encontrar a melhor formação para o Clássico-Rei, o técnico Enderson Moreira explicou como será a escolha dos titulares.

"Não temos tempo nenhum de treinamento até o clássico, precisamos ver os outros jogadores recuperados, quem estará nas melhores condições para a gente fazer um jogo bom. É um jogo muito importante para nós. Vamos avaliar, temos jogadores com problemas físicos, muitos jogadores importantes ficaram em Fortaleza e vamos aguardar nas próximas horas a definição", apontou.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique; Igor Torres, David e Wellington Paulista.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

Já o Ceará, com cinco pontos no grupo A, contabiliza dois empates e uma vitória na Copa do Nordeste. Aproveitamento de 55.6%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza é líder do grupo B, com sete pontos conquistados. Até o momento, registra umaduas vitórias e um empate.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 2 x 1 Ceará Campeonato Cearense 10 de março de 2021 Altos 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021 21h (de Brasília) Ceará x CSA Copa do Nordeste 10 de abil de 2021 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Caxias 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas