Onde assistir ao vivo a Ceará x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ, CE, ES, SE, PB, RN, PI, AM, RO, AC, RR, AP e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fluminense DATA Domingo, 31 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: José Denis Garces (CE)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Auxiliar VAR: Amanda Pinto (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Divulgação Fluminense

A Globo (para RJ, CE, ES, SE, PB, RN, PI, AM, RO, AC, RR, AP e Juiz de Fora), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há sete jogos (com cinco empates e duas derrotas), o Ceará volta a campo pensando apenas nos três pontos no Castelão.

O técnico Tiago Nunes terá o retorno de Igor, mas Cléber por receber cartão vermelho diante do Bahia, está fora.

Já o Fluminense, que vem de derrota para o Santos por 2 a 0, não terá John Kennedy, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Sobral, Fabinho, Vina, Mendoza; Jael e Erick.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Ceará Brasileirão 23 de outubro de 2021 Bahia 1 x 1 Ceará Brasileirão 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Cuiabá Brasileirão 7 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Ceará Brasileirão 10 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 Flamengo Brasileirão 23 de outubro de 2021 Santos 2 x 0 Fluminense Brasileirão 26 de outubro de 2021

Próximas partidas