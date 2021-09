Onde assistir ao vivo a Ceará x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Chapecoense se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 17h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Chapecoense DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)



Foto: Divulgação Ceará

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a primeira vitória sob o comando de Tiago Nunes (um empate e uma derrota), o Ceará entra em campo com uma nova formação diante da Chapecoense.

Sem poder contar com o zagueiro Messias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gabriel Lacerda retorna ao time titular.

Já Vina e Jael devem sair e dar espaço para Jorginho e Cléber no setor ofensivo.

Do outro lado, a Chapecoense, lanter no Brasileirão, com 10 pontos, busca a segunda vitória na competição.

Kadu, depois de cumprir suspensão na derrota para o Palmeiras na última rodada, retorna.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias (Igor), Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane e Vina (Jorginho); Rick, Lima (Kelvyn) e Jael (Cléber).

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite, Denner e Mike; Bruno Silva e Perotti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Chapecoense Brasileirão 11 de setembro de 2021 Chapecoense 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x São Paulo Brasileirão 3 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Chapecoense x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Ceará Brasileirão 12 de setembro de 2021 Ceará 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de setembro de 2021

Próximas partidas