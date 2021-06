Onde assistir ao vivo a Ceará x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma série de desfalques. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 24 de junho de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistente VAR: Mauricio Coelho Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca reencontrar o caminho da vitória nesta quinta / Foto: Ceará Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias e um empate no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo mirando apenas no triunfo para entrar no G-4.

No entanto, o técnico Cuca conta com uma série de desfalques: 14 no total, sendo sete afastados por Covid-19.

Eduardo Sasha, Micael, Rabello, Nathan, Borrero, Nacho e Marrony seguem em isolamento. Já Alonso, Franco, Vargas e Savarino, defendem as suas respectivas seleções na Copa América, enquanto Rafael e Dodô, lesionados, estão fora.

Do outro lado, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória depois de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos do Brasileiro.

Assim como o adversário, o Vozão também não poderá contar com Klaus, Jael, Alan Uchoa, Luiz Otávio, Fabinho, Richard, Rick e Cléber, todos com Covid-19.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Gabriel e Arana; Allan, Jair e Tchê Tchê; Hyoran, Keno e Hulk.

Provável escalação do Ceará: Vinicius Machado; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Kelvyn, Fernando Sobral, Marlon (Charles ou Vina), Lima e Mendoza; Saulo Mineiro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Bahia Brasileirão 16 de junho de 2021 Internacional 1 x 1 Ceará Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x São Paulo Brasileirão 27 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Bragantino x Ceará Brasileirão 1 de julho de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 16 de junho de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 21 de junho de 2021

Próximas partidas