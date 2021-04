Onde assistir ao vivo a Caxias x Juventude, pelo Campeonato Gaúcho?

Clássico Ca-Ju será disputado nesta segunda-feira (5), pela nona rodada do Gauchão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta segunda-feira (5), Caxias e Juventude fazem clássico Ca-Ju no estádio Centenário, a partir das 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. As duas equipes buscam a vitória para entrar no G-4. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Juventude DATA Segunda-feira, 5 de abril de 2021 LOCAL Estádio Centenário, Caxias, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Lucio Flor e Andre BItencourt

Quarto árbitro: Marcus Vinicius Gonçalves dos Santos

ONDE VAI PASSAR?



Juventude busca vitória fora de casa pelo Gauchão (Foto: Arthur Dallegrave)

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (5), às 20h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Caxias quer manter o tabu de 18 anos sem perder para o rival dentro de sua casa.

Priorizando a Copa do Brasil, o Juventude irá para o clássico com uma equipe modificada. O time não poderá contar com Paulo Henrique, após levar o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Eltinho retorna depois de cumprir suspensão.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol, Lennon, Henrique, Thiago Sales, Eduardo Diniz, Chico Vidaletti, Marlon, Tontini, Jhon Cley, Gustavo Ramos e Giovane Gomez .

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Samuel Santos (Elton), Vitor Mendes, Rafael Forster e Eltinho; João Paulo, Bochecha e Guilherme Castilho (Matheuzinho); Júnior Todinho, Marcos Vinicios e Rafael Grampola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 3 x 0 Caxias Gaúcho 1 de abril de 2021 Caxias 4 x 0 São Luiz Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caxias x Grêmio Gaúcho 10 de abril de 2021 20h (de Brasília) Caxias x Ypiranga Gaúcho 18 de abril de 2021 A confirmar

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Aimoré Gaúcho 1 de abril de 2021 São José 1 x 0 Juventude Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas