Onde assistir ao vivo a Bulgária x Itália, pelas Eliminatórias Europeias?

Em Sófia, times se enfrentam neste domingo (28), pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Sófia, Bulgária e Itália duelam neste domingo (28), a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SPACE, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bulgária x Itália DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Nacional Vasil Levski, Sófia, Bulgária HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Itália luta para voltar a disputar uma Copa do Mundo (Foto: Getty)

O SPACE, na TV fechada, e o serviço de pay-per-view do Estádio TNT Sports, na internet, transmitem o duelo deste domingo. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotada na estreia, a Bulgária quer se recuperar na competição. A seleção búlgara não tem problemas físicos para o jogo deste domingo.

Já a Itália inicou as eliminatória com vitória e agora quer somar mais pontos fora de casa. A Azzurra não terá Cristante, Kean e Jorginho, lesionados. No setor ofensivo, Chiesa deve sair entre os titulares.

Provável escalação de Bulgária: P. Iliev; Popov, Antov, Zanev, Cicinho; Malinov, Kostadinov; Delev, D. Iliev, Despodov; Yomov.

Provável escalação do Itália: Donnarumma; Emerson, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo; Pessina, Verratti, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BULGÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bulgária 1 x 3 Suíça Eliminatórias 25 de março de 201 Irlanda 0 x 0 Bulgária Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Irlanda do Norte x Bulgária Eliminatórias 301 de março de 2021 15h45 (de Brasília) Itália x Bulgária Eliminatórias 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 0 Irlanda do Norte Eliminatórias 25 de março de 2021 Bósnia e Herzegovina 0 x 2 Itália Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas