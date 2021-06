Onde assistir ao vivo a Brusque x Sampaio Corrêa, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brusque e Sampaio Corrêa se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 22 de junho de 2021 LOCAL Estádio Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fábio Augusto Santos (SE)

Assistentes: Wendel Augusto Lino (SE) e Rodrigo Guimarães (SE)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Brusque busca a vitória em casa na Série B / Foto: Divulgação Brusque

O Premiere é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (22), às 16h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a primeira derrota na Série B (para o Vitória por 3 a 1 na última rodada), o Brusque entra em campo visando a recuperação na Série B.

Com três vitórias e uma derrota, o técnico Jerson Testoni deve manter a escalação última rodada, uma vez que não perdeu ninguém por cartão.

Já o Sampaio Corrêa, com oito pontos, vem de vitória sobre o Confiança por 3 a 1.

Como de costume, Felipe Surian deve confirmar a equipe titular apenas momentos antes da partida.

Delegação Tricolor já chegou em Brusque. Daqui a pouco tem treino. É sem parar, no gás #SejaSocioTorcedor #TamuJuntoPaio pic.twitter.com/oNMk8hLACN — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) June 21, 2021

Provável escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Claudinho e Alex Ruan; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Thiago Alagoano; Alex Ruan, Bruno Alves e Edu.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Eloir; André Luís, Ferreira, Guilherme Campana (Romarinho) e Daniel Costa; Jean Silva (Pimentinha) e Joanderson (Ciel).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGOS CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Brusque Série B 13 de junho de 2021 Vitória 3 x 1 Brusque Série B 19 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Brusque Série B 27 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) Brusque x Brasil de Pelotas Série B 30 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 16 de junho de 2021 Sampaio Corrêa 3 x 1 Confiança Série B 20 de junho de 2021

Próximas partidas