Onde assistir ao vivo a Brasil x Zâmbia no futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo nesta terça-feira (27), em Saitama, pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para carimbar a sua classificação à próxima fase, o Brasil entra em campo contra a Zâmbia nesta terça-feira (27), às 8h30 (de Brasília), no Estádio de Saitama, pela última rodada do grupo F do futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e na Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Zâmbia DATA Terça-feira, 27 de julho de 2021 LOCAL Estádio de Saitama, Saitama - Japão HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Marta quer levar o Brasil às quartas das olimpíadas / Foto: Sam Robles/CBF

A Globo, na TV aberta, e SporTV e Bandsports, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira, às 8h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear a China na estreia das Olimpíadas e empatar com a Holanda, a seleção brasileira feminina entra em campo nesta terça-feira precisando vencer ou empatar para não depender de outro resultado e avançar às quartas de final.

O clima é de confiança no elenco canarinho após um jogo duro diante das holandesas.

"Fomos ótimas no ataque, apesar de termos cedido um gol muito cedo. Estou orgulhosa do time por ter se recomposto após o gol e das jogadoras que vieram do banco, pois entraram muito bem na partida. Somamos um ponto, agora temos a última partida para dar tudo de nós e tentar ser as líderes do grupo", disse a técnica Pia Sundhage em entrevista.

Provável escalação do Brasil: Bárbara, Bruna Benites, Érika, Rafaelle, Tamires, Formiga, Andressinha, Duda, Marta, Bia Zaneratto e Debinha.

Provável escalação da Zâmbia: Nali, Mweemba, Musase, Wilombe, Siamfuko, Chanda, Lubandji, Lungu, Banda, Kundananji e Chitundu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 3 Holanda Jogos Olímpicos 24 de junho de 2021 China 0 x 5 Brasil Jogos Olímpicos 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

ZÂMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA China 4 x 4 Zâmbia Jogos Olímpicos 24 de junho de 2021 Zâmbia 3 x 10 Holanda Jogos Olímpicos 21 de julho de 2021

Próximas partidas