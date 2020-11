Onde assistir ao vivo a Brasil x Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Partida será nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar pela TV e pela internet

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (13), contra a , no Morumbi, a partir das 21h30 (de Brasília), para manter a sua invencibilidade nas . A partida válida pela terceira rodada será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, no canal fechado. Na Goal, você também pode acompanhar o jogo minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Venezuela DATA Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 LOCAL Morumbi (BRA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A partida será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, no canal fechado. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasil entra em campo para manter sua campanha 100% nas eliminatórias. Cheia de desfalques, a seleção brasileira terá Everton Ribeiro como titular pela primeira vez. Outra novidade promovida por Tite será Ederson no gol, deixando Weverton e Alisson no banco.

Mais times

Outra novidade importante é o corte do atacante Neymar, lesionado, que acabou dispensado pela delegação 24 horas antes do compromisso do Morumbi.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Ainda sem pontuar, a Venezuela quer tentar surpreender o rival fora de casa. A seleção vinho tinto não terá Penaranda, Cordova e Ferraresi, que testaram positivo para covid-19.

Escalação do Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Escalação do Venezuela: Wuilker Farinez, Rolf Feltscher, Jhon Chancellor, Wilker Angel, Roberto Rosales, Yangel Herrera, Tomas Rincon, Cristian Casseres, Darwin Machis, Salomon Rondon e Fernando Aristeguieta.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 4 Brasil Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Brasil 5 x 0 Eliminatórias 9 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Brasil Eliminatórias 17 de novembro de 2020 20h (de Brasília) x Brasil Eliminatórias 25 de março de 2021 A confirmar

VENEZUELA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 1 Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Colômbia 3 x 0 Venezuela Eliminatórias 9 de outubro de 2020

Próximas partidas