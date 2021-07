Onde assistir ao vivo a Brasil-RS x Vitória, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Bento Gonçalvesm pela 12ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasil de Pelotas e Vitória entram em campo neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Bento Gonçalves, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em duelo direto de equipes que lutam contra o rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal. o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Brasil de Pelotas x Vitória DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Bento Gonçalves, Pelotas - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonilson Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Marcello Domingues Neto (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O técnico Ramon Menezes comandou um treino tático posicional na manhã deste sábado.



O elenco viaja para o Rio Grande do Sul ainda nessa tarde.#PegaLeao #SouNego #Treino



📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/LXzJ6hHBGX — ECVitória (@ECVitoria) July 15, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dentro do Z-4, o Brasil de Pelotas entra em campo neste sábado buscando a sua segunda vitória no campeonato.

O Xavante entra em campo pressionado, inclusive o técnico Cláudio Tecanti.

Sem vencer há seis jogos e com apenas um triunfo na Série B, o Vitória busca se afastar do risco da zona de rebaixamento. Na quinta-feira (15), o elenco foi cobrado por torcedores.

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes não terá Wallace, com problema físico, além de Marcelo Alves, suspenso. Por outro lado, Pablo Siles retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira, Leandro Camilo, Ícaro, Arthur, Pierini, Rômulo, Luiz Fernando, Gabriel Terra, Kevin, Ramon e Fabrício.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Cedric, Thalisson, João Victor, Pedrinho, João PEdro, Gabriel Bispo, Fernando Neto, Bruno Oliveira, David e Dinei.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Brasil de Pelotas Série B 13 de julho de 2021 Operário 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Brasil de Pelotas Série B 21 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Avaí x Brasil de Pelotas Série B 25 de julho de 2021 20h 30(de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa Série B 13 de julho de 2021 Confiança 1 x 1 Vitória Série B 10 de julho de 2021

Próximas partidas