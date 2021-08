Onde assistir ao vivo a Brasil x Espanha, pela final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio?

Valendo o ouro, seleções entram em campo neste sábado (7), às 8h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale ouro! A seleção brasileira masculina de futebol enfrenta a Espanha na manhã deste sábado (7), às 8h30 (de Brasília), no Estádio de Yokohama, pela final das Olimpíadas do Japão, de olho no bi. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Band Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Espanha DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Yokohama - Japão HORÁRIO 5h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Brasil busca a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Band Sports, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando o bi, o Brasil terá o retrospecto contra a Espanha a seu favor. Em nove jogos, foram cinco vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

Oyarzabal, que começou todos os cinco jogos nas Olimpíadas, é a principal arma da Espanha, enquanto Richarlison segue comandando o ataque brasileiro em Tóquio.

Do outro lado, a seleção brasileira, invicta na competição, busca a segunda medalha de ouro na história das Olimpíadas.

A principal novidade do técnico André Jardine é o retorno de Matheus Cunha, que não participou da

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 6, 2021 " target="_blank">vitória da seleção sobre o México nos pênaltis na semifinal. Caso o atacante não tenha condições, Paulinho é o provável substituto.

Provável escalação do Brasil: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Anthony e Claudinho; Richarlison e Matheus Cunha (Paulinho).

Provável escalação da Espanha: Unai Simón; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Oyarzabal, Mir (Asensio) e Dani Olmo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Egito Jogos Olímpicos 31 de julho de 2021 México 0 x 0 Brasil Jogos Olímpicos 3 de agosto de 2021

ESPANHA