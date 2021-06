Onde assistir ao vivo a Brasil x Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe o Equador na noite desta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida será transmitida na Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Brasil x Equador DATA Sexta-feira, 4 de junho de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)

VAR: Cristian Garay (CHI)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil é líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, enquanto o Equador aparece na terceira posição com nove pontos.

O técnico Tite perdeu de última hora o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, que se machucou durante a final da Champions League.

Já o Equador vem de três vitórias consecutivas na competição e chega embalado após golear a Colômbia por 6 a 1.

AO VIVO! Último treino da #SeleçãoBrasileira antes de enfrentar o Equador, pelas Eliminatórias.



LINKhttps://t.co/iZQMADf6x6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 3, 2021

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Fred, Richarlison, Lucas Paquetá e Neymar; Gabigol.

Provável escalação do Equador: Domínguez; Pineida, Arboleda, Arreaga e Estupiñán; Noboa, Gruezo e Caicedo; Mena, Martínez e Estrada.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Venezuela Eliminatórias 14 de novembro de 2020 Uruguai 0 x 2 Brasil Eliminatórias 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraguai x Brasil Eliminatórias 8 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Brasil x Venezuela Copa América 13 de junho de 2021 18h (de Brasília)

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 6 x 1 Colômbia Eliminatórias 17 de novembro de 2020 Equador 2 x 1 Bolívia Amistoso 29 de março de 2020

Próximas partidas