Onde assistir ao vivo a Brasil x Egito no futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo neste sábado (31), às 7h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A seleção brasileira masculina de futebol enfrenta o Egito na manhã deste sábado (31), às 7h (de Brasília), no Estádio de Saitama, pelas quartas de final das Olimpíadas do Japão. Quem vencer terá pela frente Coreia do Sul ou México na semi. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Egito DATA Sábado, 31 de junho de 2021 LOCAL Estádio de Saitama - Tóquio, Japão HORÁRIO 7h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Brasil busca avançar à semifinal das Olimpíadas de Tóquio / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Primeiro colocado do Grupo D, o Brasil venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 na última rorada, e terá pela frente o Egito, que venceu a Austrália por 2 a 0.

Para a decisão, o técnico André Jardine, depois de ter poupado alguns jogadores contra a Arábia Saudita, terá os retornos de seus principais nomes.

Douglas Luiz, suspenso na última rodada, volta a campo no lugar de Matheus Henrique.

Do outro lado, o Egito encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo C, e deve repetir a mesma escalação que venceu a Austrália.

Provável escalação do Brasil: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Claudinho e Antony; Matheus Cunha, Richarlison.

Provável escalação do Egito: El Shenawy; Galal, Hegazi, Hamdy; El Eraki, Mohamed, Tawfik, Sobhi, El Fotouh; Mohsen, Rayyan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 0 x 0 Costa do Marfim Jogos Olímpicos 25 de julho de 2021 Arábia Saudita 1 x 3 Brasil Jogos Olímpicos 28 de julho de 2021

EGITO