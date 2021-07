Onde assistir ao vivo a Brasil x China no futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio?

Seleções entram em campo nesta quarta-feira (21), às 5h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brasil e China estreiam nas Olimpíadas do Japão nesta quarta-feira (21), às 5h (de Brasília), no Estádio de Miyagi, em Tóquio. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Bandsports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO China x Brasil DATA Quarta-feira, 21 de junho de 2021 LOCAL Estádio de Miyagi - Miyagi, Japão HORÁRIO 5h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Seleção feminina estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio / Foto: Richard Callis/SPP/CBF

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Bandsports, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sob o comando da técnica Pia Sundhage, a seleção feminina visa apenas a vitória na estreia nas Olimpíadas.

Para o duelo contra a China, a treinadora que soma três medalhas nas últimas três edições dos Jogos, mantém mistério sobre a escalação titular.

"Eu gosto da palavra mistério porque é sobre o que é o futebol. Você prepara para o sucesso. Sim espero que o mistério seja uma boa surpresa para os brasileiros e difícil para as jogadoras chinesas", afirmou.

Além de Brasil e China, o Grupo F também é formado pela Holanda e Zâmbia, que se enfrentam no mesmo dia.

Provável escalação do Brasil: Barbara; Tamires, Rafaelle, Erika, Benites; Duda, Julia, Formiga; Marta, Debinha, Beatriz.

Provável escalação da China: Shimeng; Haiyan, Guiping, Yuping, Xiaoxue; Shuang, Xin, Yan, Lina; Shanshan, Man.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 3 x 0 Rússia Amistoso 11 de junho de 2021 Brasil 0 x 0 Canadá Amistoso 14 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Brasil Jogos Olímpicos 24 de julho de 2021 8h (de Brasília) Brasil x Zâmbia Jogos Olímpicos 27 de julho de 2021 8h30 (de Brasília)

CHINA

JOGO CAMPEONATO DATA Coreia do Sul 1 x 2 China Qualificação dos Jogos Olímpicos 8 de abril de 2021 China 2 x 2 Coreia do Sul Qualificação dos Jogos Olímpicos 13 de abril de 2021

Próximas partidas