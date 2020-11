Onde assistir ao vivo a Botafogo x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

e entram em campo na noite deste domingo (21), às 18h15 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

Com 20 pontos em 20 jogos, o Botafogo vive um momento delicado na temporada. Mesmo se vencer a partida deste domingo (22), a equipe carioca não sairá da zona de rebaixamento.

Apesar de não ter jogadores diagnosticados com Covid-19, o técnico Ramón Díaz segue sem contar com Angulo, Gatito, Kelvin, Lecaros, Lucas Barros.

Bora, meu ! 🔥 Com muito trabalho vamos mudar essa situação! 💪🏼 Dia de treino forte e foco no duelo com o Fortaleza! #VamosBOTAFOGO ⭐️ pic.twitter.com/gQk1Xk1zOz